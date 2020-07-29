Известный актер Алексей Горбунов рассказал, как молодое поколение очистит Украину

По его словам, современное украинское общество готово к полному очищению благодаря молодому поколению, которое проявило силу духа на Евромайдане и на восточном фронте.

Об этом он рассказал 2017 года в интервью для журналистов издания Обозреватель.

Он рассказал, что предложил бы чиновникам от культуры снять кино об Украине, "потому что на нас в Европе смотрят как на село". "Когда вы представляете Украину, люди в Европе смеются", - добавил Горбунов. Артист отметил, что настоящую страну и ее людей не показывают в фильмах на ТВ.

"Моя страна – те, кто были на Майдане. Это лица тех людей, которые погибли. Моя страна – это молодое поколение, которое меня научило мужеству, вдохнуло в меня героизм. Это началось с Майдана", - заявил актер.

Актер также подчеркнул, что события Революции Достоинства его "полностью перевернули благодаря молодым".

"Я не верил, что это такое крутое и сильное поколение. Я забыл вообще, что люди знают – что такое сила духа. А здесь мне дети показали, что такое сила духа и продолжают показывать", - признался артист.

Горбунов считает, что современное украинское общество становится чище. Отвечая на вопрос, когда оно очистится полностью, он сказал:

"Это может произойти завтра. К этому все готово. Поколение готово. Людей много… Мы заждались".

Напомним, что актер Горбунов оправдал Усика и Ломаченко за дружбу с россиянами.

Как сообщала Politeka, Горбунов указал на ошибку Украины, которая существует 20 лет.

Также Politeka писала, звезда российского кино Горбунов решил помочь бойцам АТО деньгами.