Український актор і режисер, автор колись популярного "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко розповів, як зміниться Україна

За його словами, за останні кілька років в Україні змінилося молоде покоління. Бажанням розвивати країну відрізняються сьогодні навіть малі діти.

Такою думкою він поділився 2017 року інтерв'ю "Обозревателю".

Він додав, що безумовно, є ще нюанси, які не дозволяють остаточно викорінити злодійство і корупцію, але це питання часу. Хочуть люди "старого покоління" змінюватися чи ні, їх час все одно пройде.

"Змінюється молодь. Як китаєць, знаєте, він посміхається, або ненавидить. Так у нас і молодь зараз розумна, цікава і думає про перспективу, або на багатьох можна відразу поставити хрест. Ще більше я був здивований, наскільки у нас цікаві, розумні діти і скільки в них бажання щось зробити в нашій країні. Так, існує жадібність, злодійство, корупція, але зрозумійте, у труні кишень немає", - підкреслив Андрієнко.

На думку артиста, всі глобальні зміни кожен українець повинен починати з себе.

"Українцям треба міняти психологію, змінювати себе. На жаль, багато хто не розуміють цього, вони хочуть жити по-старому. Ну добре, "наколядували" вони зараз купу грошей, але адже це не принесе їм радість, повірте", - додав він.

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