Світове співтовариство недостатньо швидко і не надто потужно відреагувало на анексію Криму, тому що це стало для всіх несподіванкою.

Про це заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтер'ю виданню "Крим реалії".

Так, Волкер зазначив, що для США і для всього світового співтовариства анексія Криму Росією стала повною несподіванкою, а реакція на ці події - запізнілою.

"Ми пізно усвідомили, що Росія дійсно має намір захопити Крим. У той момент, коли вони це робили, ніхто в це не вірив, а тому так повільно реагували. Лише після того, як Росія провела в Криму псевдореферендум, а потім і анексувала його, ми почали застосовувати санкції", - сказав Волкер.

Він також наголосив, що "світ повинен був набагато голосніше про це говорити" та надавати Україні більше допомоги. Також, на його думку, інші держави мали тиснути на РФ санкціями ще до проведення так званого "референдуму" в Криму, а не після.

"Світ мав набагато більше акцентувати на цьому увагу. Потрібно було допомагати Україні більше. А санкції потрібно було вводити до незаконного голосування. Саме тому я вважаю, що ми занадто повільно реагували. Ми нічого не робили, поки не стало надто пізно", - підсумував Волкер.

Як відомо, в березні 2014 року Росія провела на території Криму незаконний референдум, за результатами якого кримчани нібито проголосували за приєднання до РФ. На сьогоднішній день таке "приєднання" не визнає жодна демократична держава в світі, і Крим вважається незаконно захопленим.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер оцінив ризики наступу РФ з Криму: "Має все для цього".

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