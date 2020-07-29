Мировое сообщество недостаточно быстро и не слишком мощно отреагировало на аннексию Крыма, потому что это стало для всех неожиданностью.

Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интерью изданию "Крым реалии".

Так, Волкер отметил, что для США и для всего мирового сообщества аннексия Крыма Россией стала полной неожиданностью, а реакция на эти события - запоздалой.

"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым. В тот момент, когда они это делали, никто в это не верил, а потому так медленно реагировали. Только после того, как Россия провела в Крыму псевдореферендум, а потом и аннексировала его, мы начали применять санкции", - сказал Волкер.

Он также подчеркнул, что "мир должен был гораздо громче об этом говорить" и предоставлять Украине больше помощи. Также, по его мнению, другие государства должны были давить на РФ санкциями еще до проведения так называемого "референдума" в Крыму, а не после.

"Мир должен был гораздо больше акцентировать на этом внимание. Нужно было помогать Украине больше. А санкции нужно было вводить до незаконного голосования. Именно поэтому я считаю, что мы слишком медленно реагировали. Мы ничего не делали, пока не стало слишком поздно", - подытожил Волкер.

Как известно, в марте 2014 года Россия провела на территории Крыма незаконный референдум, по результатам которого крымчане якобы проголосовали за присоединение к РФ. На сегодняшний день такое "присоединение" не признает ни одно демократическое государство в мире, и Крым считается незаконно захваченным.

Напомним, ранее Курт Волкер оценил риски наступления РФ из Крыма: "Имеет все для этого".

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