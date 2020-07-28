$ 2.7 трлн Х 20% Х 70 років = $ 37 трлн дол!

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув вимогу компенсаційних виплат від Росії за анексію Криму, оскільки це тільки нашкодить стратегії, на якій наполягає Україна – про незаконність окупації її території.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна: "Все вже в гов...".

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні