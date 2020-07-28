Українка прорахувала суму компенсацій, що РФ повинна виплатити Україні
Як передає Politeka.net, відповідну інформацію вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
"Росія хоче від України компенсацію за Крим? А путін готовий віддати Україні $ 37 трлн шкоди за 70 років окупації? Як Ви знаєте, Українська Народна Республіка (УНР), попередник сучасної України, була проголошена 10 червня 1917 р. після Лютневої революції в Росії. Тобто, сучасній Україні в цьому році ніяк не 29 років, а 102 роки!", - зазначила дівчина.
"Росія хоче від України компенсацію за Крим? А путін готовий віддати Україні $ 37 трлн шкоди за 70 років окупації? Як Ви знаєте, Українська Народна Республіка (УНР), попередник сучасної України, була проголошена 10 червня 1917 р. після Лютневої революції в Росії. Тобто, сучасній Україні в цьому році ніяк не 29 років, а 102 роки!", - зазначила дівчина.
Вона надала детальний звіт, скільки РФ повинна виплатити Україні за весь цей час
Зрозуміло, що ці розрахунки не претендують на істину, але з урахуванням того, що:
- Україна була окупована СРСР, будучи найбільш промислово розвинутою країною з розвиненою металургією і гірничорудною промисловістю, - більше інших регіонів постраждала від світової війни, де СРСР був один із зачинателів, почавши участь з захоплення Польщі,
- враховуючи голодомор, що забрав життя мільйонів українців!
- експропріацію майна українців!
- Незаконну анексію територій східної України в 1928 році (Таганрог, зокрема)!
- елементарно, вартість грошей у часі.
$ 2.7 трлн Х 20% Х 70 років = $ 37 трлн дол!
Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув вимогу компенсаційних виплат від Росії за анексію Криму, оскільки це тільки нашкодить стратегії, на якій наполягає Україна – про незаконність окупації її території.
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