Украинка просчитала суму компенсаций, которые РФ должна выплатить Украине
Как передает Politeka.net, соответственную информацию она опубликовала на своей страничке в Facebook.
"Россия хочет от Украины компенсацию за Крым? А путин готов отдать Украине $ 37 трлн вреда за 70 лет оккупации? Как Вы знаете, Украинская Народная Республика (УНР), предшественник современной Украины, была провозглашена 10 июня 1917 после Февральской революции в России. То есть, современной Украине в этом году никак не 29 лет, а 102 года!", - отметила девушка.
"Россия хочет от Украины компенсацию за Крым? А путин готов отдать Украине $ 37 трлн вреда за 70 лет оккупации? Как Вы знаете, Украинская Народная Республика (УНР), предшественник современной Украины, была провозглашена 10 июня 1917 после Февральской революции в России. То есть, современной Украине в этом году никак не 29 лет, а 102 года!", - отметила девушка.
Она предоставила подробный отчет, сколько РФ должна выплатить Украине за все это время
Понятно, что эти расчеты не претендуют на истину, но с учетом того, что:
- Украина была захвачена СССР, будучи наиболее промышленно развитой страной с развитой металлургией и горнорудной промышленностью, - больше других регионов пострадала от мировой войны, где СССР был один из зачинщиков, начав участие с захвата Польши,
- учитывая голодомор, унесший жизни миллионов украинцев!
- экспроприацию имущества украинцев!
- Незаконную аннексию территорий восточной Украины в 1928 году (Таганрог, в частности)!
- элементарно, стоимость денег во времени.
$ 2.7 трлн Х 20% Х 70 лет = $ 37 трлн долл!
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил требование компенсационных выплат от России за аннексию Крыма, поскольку это только навредит стратегии, на которой настаивает Украина – о незаконной оккупации ее территории.
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