$ 2.7 трлн Х 20% Х 70 лет = $ 37 трлн долл!

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил требование компенсационных выплат от России за аннексию Крыма, поскольку это только навредит стратегии, на которой настаивает Украина – о незаконной оккупации ее территории.

Напомним, что российский юморист вслед за Галкиным смешал с грязью Путина: "Все уже в гов...".

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе