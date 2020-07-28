Окупанти ліквідували за день до початку перемир'я

На Донбасі було ліквідовано ще одного окупанта

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення офіцера ЗСУ і блогера Анатолія Штірліця в соцмережі.

Так, український військовий та блогер повідомив, що на Донбасі загинув бойовик "ЛДНР" Владислав Поврознюк з позивним "Сява". Відомо, що окупанта було ліквідовано 26 липня - напердодні початку всеосяжного перемир'я на Донбасі, про яке домовилась ТКГ в Мінську.

Бойовика також було внесено до бази "Чистилище" на сайті "Миротворець".

Згідно з інформацією організації "Миротворець", "Сява" народився 14 липня 1989 року. Рідне місто - Новомосковськ Дніпропетровської області.

Проживав бойовик у місті Петровськ Луганської області.

Раніше повідомлялось, що з 27 липня 2020 року на Донбасі почалось всеосяжне перемир'я, в рамках якого забороняється відкривати вогонь, використовувати снайперів та аеророзвідку. Також за умовами перемир'я, про яке напередодні домовилась ТКГ у Мінську, з позицій як українських військових, так і бойовиків "ЛДНР" має бути відведене все важке озброєння. На тлі цього в Україні виникли протестні настрої в суспільстві та серед опозиційних політичних сил - мовляв, таке перемир'я не піде на користь Україні, а лише означатиме її капітуляцію у війна на Донбасі.

Нагадаємо, офіцерка ЗСУ жорстко висловилась про мітинги проти перемир'я: "військові сміються з паніки цивільних".

Також Politeka повідомляла, про що домовилися в Мінську і як це будуть виконувати.

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