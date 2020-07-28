Український письменник-фантаст і журналіст Ян Валетов висловився про те, що чекає Росіян в майбутньому

На його думку, поки росіяни насолоджуються правлінням Володимира Путіна вони просто отримають СРСР в Росії - з Політбюро ЦК КПРС і вічно живим Генеральним Секретарем.

Таку думку він висловив 2020 року в блозі для видання Обозреватель.

Він додав, що насправді в Росії вже давно можна помітити ознаки повернення часів Радянського Союзу.

"СРСР не помер. Він навіть не впав у кому. Ми його присипали землею, і думали, що його більше немає. Але були люди, які поливали могилу сльозами і ось... він знову з нами, він з'явився в Росії. Сильний, як тоді. Брехливий, як тоді. І куди більш небезпечний, як для своїх громадян, так і для всього світу", - написав він.

При цьому він згадав про внесені зміни в Конституцію РФ, які обнулили президенські терміни Путіна, помітивши, що саме це є головною ознакою повернення СССР в Росію.

"Хто там наївно вважав, що Путін залишить посаду після 2024 року? Ага! Два рази! Неважливо, як буде ім'я наступного президента Росії. Правитиме Путін. Поки буде жити, а жити він буде довго. СРСР поруч він живе в Росії. Путін завжди живий. Війна не скінчиться. Крим не повернуть. Не для того організували і фінансували Донбас, щоб його зупинити", - заявив письменник.

Нагадаємо, письменник Валетов розповів про головну мету Росії в Україні.

Як Politeka повідомляла, письменник Валетов пояснив, як Росія намагається не зникнути з карти світу.

Також Politeka писала, що письменник Валетов пояснив, як РФ змусить Україну платити за Донбас.