Російський публіцист Олександр Невзоров розповів про плани Кремля на Донбас

За його словами, Донбас довели до такого жахливого стану, що навіть якщо його будуть пропонувати якійсь країні в подарунок, вона відмовиться.

Таку думку він озвучив 2017 року в своєму блозі для видання Обозреватель.

"Донбас доведений до такого стану, коли він вже не є ні для кого ласим шматком, а є тільки дотаційним жахливим навантаженням, утримувати і відновлювати яку, практично на даний момент, немає сенсу. Якщо там ще будуть якісь компанії терористів, то вважайте, що цей регіон взагалі можна буде пропонувати в подарунок, скажімо, Зімбабве. І вона теж не візьме", - пише публіцист.

Публіцист вважає, що якби хто-небудь дав президенту Росії Володимиру Путіну чарівну паличку, за допомогою якої можна було б повернути донбаську ситуацію назад, то він би нею скористався.

"Росія ганебно загрузла в історії Донбасу. Ця історія бесславна, брудна і руйнівна для іміджу самого Путіна. І це руйнування вже почалося. Зрозумійте, не можна створювати місто сонця руками кримінальників. Не можна творити якусь високу світлу ідею, нехай навіть маячну, нехай навіть національну, - її не можна творити руками виродків. А інших кадрів немає. І те, що вийшло – вийшло жахливо і нікому не потрібно", - додав Невзоров.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.