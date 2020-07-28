В окупантів немає коштів навіть на з'ясування причини

В окупованому Донецьку почав руйнуватися міст

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Антикор".

Так, блогер "Фашик Донецький" зазначив, що в окупованому місті з боку вулиці Університетської до парку відпочинку ім. Щербакова веде пішохідний міст. Він наголосив, що цей міст є другим входом до парку відпочинку, тому навіть під час війни на ньому є рух людей.

Однак станом на сьогодні міст знаходиться у занепалому стані, а окупаційна влада не поспішає його ремонтувати.

"Отже, проблема полягає в наступному: після проведення експертизи на стан мосту, з'ясувалося, що він руйнується. Ну, а якщо точніше, то руйнуються колони, опори моста, на яких стоїть сам міст. Для того, щоб хоч трохи розібратися в причині аварійного стану мосту, потрібно ще вчора проводити підводні роботи з водолазами і зміцнювати опори бетоном + бурити. Якщо цього не робити - міст так і далі буде просідати", - повідомляє блогер.

Однак, за його словами, ремонтні роботи на мості навряд чи будуть проводитись, тому що на подібні заходи РФ не стане виділяти гроші, хоча і знає про цю проблему.

"Найсмішніше, що причину просідання грунту під опорами моста окупаційна типу влада не знає. Причина - немає грошей на з'ясування причин, і технологій теж немає" - зазначив він.

Крім того, за інсайдерськими даними, середина мосту через просідання і руйнування опор знаходиться в небезпечному становищі: якщо буде раптом механічний вплив, то міст може просто впасти, завалившись на одну зі сторін.

На тлі цього так звана влада Донецька знайшла "бюджетний" вихід із ситуації.

"У зв'язку з плачевною ситуацією і неможливістю-небажанням розв'язати цю проблему, окупаційна типу влада знайшла "креативний" вихід - дали відмашку охороні парку, щоб ті стежили за тим, шоб не збиралося велика кількість людей в одному місці на мосту", - пише блогер.

Він також іронізував, що у випадку, якщо міст повалиться, окупанти це "спишуть на українські ДРГ.

"Цинізм ситуації з мостом полягає в тому, що на людей, які можуть постраждати у випадку обвалення моста, колаборантам нас*ати, головне - охороні суворо наказати стежити за тим, щоб не було на одному прольоті більше 200 людей. Ну, а те, що міст просідає і опори руйнуються, то таке - завжди можна списати на ДРГ хунти", - додав він.

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