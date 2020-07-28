У оккупантов нет средств даже на выяснение причины

В оккупированном Донецке начал разрушаться мост

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Антикор".

Так, блогер "Фашик Донецкий" отметил, что в оккупированном городе со стороны улицы Университетской к парку отдыха им. Щербакова ведет пешеходный мост. Он подчеркнул, что этот мост является вторым входом в парк отдыха, поэтому даже во время войны на нем есть движение людей.

Однако по состоянию на сегодняшний день мост находится в крайне плохом состоянии, а оккупационная власть не спешит его ремонтировать.

"Итак, проблема заключается в следующем: после проведения экспертизы на состояние моста, выяснилось, что он разрушается. Ну, а если точнее, то разрушаются колонны, опоры моста, на которых стоит сам мост. Для того, чтобы хоть немного разобраться в причине аварийного состояния моста, нужно еще вчера проводить подводные работы с водолазами и укреплять опоры бетоном + бурить. Если этого не делать - мост так и дальше будет проседать", - сообщает блогер.

Однако, по его словам, ремонтные работы на мосту вряд ли будут проводиться, потому что на подобные меры РФ не станет выделять деньги, хотя и знает об этой проблеме.

"Самое смешное, что причину проседания грунта под опорами моста оккупационная типа власть не знает. Причина - нет денег на выяснение причин, и технологий тоже нет", - отметил он.

Кроме того, по инсайдерским данным, середина моста из-за проседания и разрушения опор находится в опасном положении: если вдруг будет механическое воздействие, то мост может просто упасть, завалившись на одну из сторон.

На фоне этого так называемые власти Донецка нашли "бюджетный" выход из ситуации.

"В связи с плачевной ситуацией и невозможностью-нежеланием решить эту проблему, оккупационная типа власть нашла "креативный" выход - дали отмашку охране парка, чтобы те следили за тем, чтобы не собиралось большое количество людей в одном месте на мосту", - пишет блогер.

Он также иронизировал, что в случае, если мост рухнет, оккупанты это "спишут на украинские ДРГ.

"Цинизм ситуации с мостом заключается в том, что на людей, которые могут пострадать в случае обрушения моста, колаборантам нас*ать, главное - охране строго приказать следить за тем, чтобы не было на одном пролете более 200 человек. Ну, а то, что мост проседает и опоры разрушаются, то такое - всегда можно списать на ДРГ хунты", - добавил он.

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