Росія спробує використати у своїх інтересах президентські вибори в Білорусі

Таку думку у своєму блозі на Обозревателе озвучив російський блогер і соціолог Ігор Эйдман, передає Politekа.

На думку автора, метою Кремля є аншлюс Бларуси.

"Путінські чекісти працюють за звичним їм схемами. Спочатку клієнту створюються проблеми, потім – пропонується дах на умовах встановлення контролю над його бізнесом. Саме ця схема реалізується стосовно Лукашенка", – вважає Эйдман.

Блогер переконаний в тому, що Кремль навмисно прийняв рішення використовувати складну ситуацію, що склалася в Білорусі перед виборами з тим, щоб згодом створити проблеми лідеру республіки Олександра Лукашенка, які той нібито не зможе вирішити без силової підтримки з боку РФ.

"Розрахунок робиться на те, що Лукашенко побіжить до Путіна за підтримкою. Умовою порятунку стане аншлюс, від якого Лукашенко не зможе відмовитися. Якщо київський Майдан російські власті використовували як привід для анексії Криму, то мінський – може стати приводом для спроби захоплення Білорусі", – висловив свою точку зору Ігор Эйдман.

Politeka писала, що Олександр Лукашенко серйозно побоюється, що може втратити посаду президента Білорусі. Так, лідер Білорусі попередив, що може задіяти регулярні підрозділи армії для розгону масових протестів у країні.

"Коли мені довелося визначатися, які Збройні Сили нам треба, особливо після 2010 року, я зрозумів, що треба мати в запасі підготовлених бійців, частини в Збройних Силах. На всяк випадок. Бажано, звичайно, щоб нам довелося вдаватися до Збройних Сил. Але всяке може бути. Прикладом тому є США", - заявив Лукашенко під час зустрічі зі спецназівцями.

На думку Лукашенка, війни, як правило, починаються з вуличних протестів, демонстрацій чи майданів. Тому, за його словами, Білорусі потрібні армійські підрозділи з підготовленими бійцями, які можуть розігнати їх.

"Коли мені довелося визначатися, які Збройні сили нам треба, особливо після 2010 року, я зрозумів, що треба мати в запасі підготовлених бійців, частини в Збройних силах. На всяк випадок. Бажано, звичайно, щоб нам довелося вдаватися до Збройних сил. Але всяке може бути. Прикладом тому є США", - підкреслив білоруський лідер.

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