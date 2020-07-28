Россия попытается использовать в своих интересах президентские выборы в Беларуси

Такое мнение в своем блоге на Обозревателе озвучил российский блогер и социолог Игорь Эйдман, передает Politekа.

По мнению автора, целью Кремля является аншлюс Бларуси.

"Путинские чекисты работают по привычным им схемам. Вначале клиенту создаются проблемы, потом – предлагается крыша на условиях установления контроля над его бизнесом. Именно эта схема реализуется в отношении Лукашенко", – считает Эйдман.

Блогер убежден в том, что Кремль намеренно принял решение использовать сложную ситуацию, сложившуюся в Беларуси перед выборами с тем, чтобы впоследствии создать проблемы лидеру республики Александру Лукашенко, которые тот якобы не сможет решить без силовой поддержки со стороны РФ.

"Расчет делается на то, что Лукашенко побежит к Путину за поддержкой. Условием спасения станет аншлюс, от которого Лукашенко не сможет отказаться. Если киевский Майдан российские власти использовали как предлог для аннексии Крыма, то минский – может стать поводом для попытки захвата Беларуси", – высказал свою точку зрения Игорь Эйдман.

Politeka писала, что Александр Лукашенко всерьез опасается, что может потерять пост президента Беларуси. Так, лидер Беларуси предупредил, что может задействовать регулярные подразделения армии для разгона массовых протестов в стране.

"Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США", - заявил Лукашенко во время встречи со спецназовцами.

По мнению Лукашенко, войны, как правило, начинаются с уличных протестов, демонстраций или майданов. Поэтому, по его словам, Беларуси нужны армейские подразделения с подготовленными бойцами, которые могут разогнать их.

"Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США", - подчеркнул белорусский лидер.

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