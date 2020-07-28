На офіційному сайті президента України з'явилась петиція з вимогою оприлюднити телефонну розмову Зеленського з Путіним
 
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення політичного експерта Андрія Смолія в соцмережі.
 
Експерт зазначив, що йдеться про розмову російського і українського президентів, яка відбулась 26 липня 2020 року, після досягнення домовленостей щодо всеосяжного перемир'я на Донбасі.
 
"Абсолютно різне трактування розмови між Зеленським і Путіним з боку сторін. Чому Зеленський обговорював із Путіним Конституцію, децентралізацію та "закон про вибори"? Чи про такі важливі для України речі потрібно говорити з президентом держави-агресора, яка окупувала 7% території України саме зараз, коли Кремль не виконав жодного пункту Мінських угод?" - написав Смолій.

Наразі петиція опублікована на сайті глави держави та набрала вже близько 600 підписів.

"Важливо опублікувати стенограму/запис розмови задля зняття напруги в суспільстві, особливо в контексті чергового "перемир'я" на Донбасі, яке викликає чимало питань серед українських громадян та військових", - йдеться в тексті петиції.
 
 
 

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