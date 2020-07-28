На офіційному сайті президента України з'явилась петиція з вимогою оприлюднити телефонну розмову Зеленського з Путіним

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення політичного експерта Андрія Смолія в соцмережі.

Експерт зазначив, що йдеться про розмову російського і українського президентів, яка відбулась 26 липня 2020 року, після досягнення домовленостей щодо всеосяжного перемир'я на Донбасі.

"Абсолютно різне трактування розмови між Зеленським і Путіним з боку сторін. Чому Зеленський обговорював із Путіним Конституцію, децентралізацію та "закон про вибори"? Чи про такі важливі для України речі потрібно говорити з президентом держави-агресора, яка окупувала 7% території України саме зараз, коли Кремль не виконав жодного пункту Мінських угод?" - написав Смолій.