На официальном сайте президента Украины появилась петиция с требованием обнародовать телефонный разговор Зеленского с Путиным
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение политического эксперта Андрея Смолия в соцсети.
Эксперт отметил, что речь идет о разговоре российского и украинского президентов, который состоялся 26 июля 2020 года, после достижения договоренностей относительно всеобъемлющего перемирия на Донбассе.
"Абсолютно разная трактовка разговора между Зеленским и Путиным со стороны сторон. Почему Зеленский обсуждал с Путиным Конституцию, децентрализацию и "закон о выборах"? Или о таких важных для Украины вещах нужно говорить с президентом государства-агрессора, которое оккупировало 7% территории Украины именно сейчас, когда Кремль не выполнил ни одного пункта Минских соглашений?" - написал Смолий.
Сейчас петиция опубликована на сайте главы государства и набрала уже около 600 подписей.
"Важно опубликовать стенограмму записи разговора для снятия напряжения в обществе, особенно в контексте очередного "перемирия" на Донбассе, которое вызывает немало вопросов среди украинских граждан и военных", - говорится в тексте петиции.
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