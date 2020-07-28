На официальном сайте президента Украины появилась петиция с требованием обнародовать телефонный разговор Зеленского с Путиным
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение политического эксперта Андрея Смолия в соцсети.
 
Эксперт отметил, что речь идет о разговоре российского и украинского президентов, который состоялся 26 июля 2020 года, после достижения договоренностей относительно всеобъемлющего перемирия на Донбассе.
 
"Абсолютно разная трактовка разговора между Зеленским и Путиным со стороны сторон. Почему Зеленский обсуждал с Путиным Конституцию, децентрализацию и "закон о выборах"? Или о таких важных для Украины вещах нужно говорить с президентом государства-агрессора, которое оккупировало 7% территории Украины именно сейчас, когда Кремль не выполнил ни одного пункта Минских соглашений?" - написал Смолий.

Сейчас петиция опубликована на сайте главы государства и набрала уже около 600 подписей.

"Важно опубликовать стенограмму записи разговора для снятия напряжения в обществе, особенно в контексте очередного "перемирия" на Донбассе, которое вызывает немало вопросов среди украинских граждан и военных", - говорится в тексте петиции.
 
 
 

Популярные статьи сейчас

Русская Кардашьян в дырявом купальнике сжала «булочки» прямо перед камерой: «Очень сочная»

Доллар катастрофически рухнет, украинцев добили новым прогнозом: что ждет гривну на этой неделе

Счета украинцев массово опустошают, раскрыта дерзкая схема: "Банкомат съедает карту и..."

Украинцам грозят большие штрафы из-за налогов, с кого сдерут деньги: "Если площадь квартиры..."
Показать еще