На официальном сайте президента Украины появилась петиция с требованием обнародовать телефонный разговор Зеленского с Путиным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение политического эксперта Андрея Смолия в соцсети.

Эксперт отметил, что речь идет о разговоре российского и украинского президентов, который состоялся 26 июля 2020 года, после достижения договоренностей относительно всеобъемлющего перемирия на Донбассе.

"Абсолютно разная трактовка разговора между Зеленским и Путиным со стороны сторон. Почему Зеленский обсуждал с Путиным Конституцию, децентрализацию и "закон о выборах"? Или о таких важных для Украины вещах нужно говорить с президентом государства-агрессора, которое оккупировало 7% территории Украины именно сейчас, когда Кремль не выполнил ни одного пункта Минских соглашений?" - написал Смолий.