Припинення вогню невигідно Путіну, так як позбавляє його важливого важеля впливу на Україну

Про це у своїй статті для Еспресо пише журналіст Віталій Портников, передає Politeka.

Для президента Володимира Зеленського припинення вогню, на думку автора, – чергова можливість продемонструвати своєму електорату, що він намагається закінчити війну, роблячи для цього все можливе.

"Для Банкової історія з припиненням вогню – чергова спроба вплинути на негативні рейтинги президента і його партії", – переконаний Портников.

Тому журналіст пропонує звернути увагу не на наслідки припинення вогню, а на тому, що російський лідер Володимир Путін продовжує наполегливо наполягати на нелегітимності місцевих виборів в Україні і на те, що їх проведення означає вихід України з Мінських угод.

"Російський президент чудово знає, що проведення місцевих виборів в Україні не має ніякого відношення до виборів на окупованих територіях. І що проведення виборів на окупованих територіях пов'язане з виконанням мінських угод. Але Путін наполягає на цій тезі, тому що відповіддю "народних республік" на місцеві вибори в Україні можуть стати свої "вибори" в місцеві органи влади. Швидше за все, саме про це і думають у Кремлі – щоб на окупованій території з'явилася своя "легітимна" місцева влада", – передбачає публіцист.

У зв'язку з тим, що вона не може з'явитися, така як це не допускається мінськими угодами, у Кремля з'явиться привід говорити, що Україна вийшла з "Мінська".

"Ось і вся російська логіка. Ось навіщо Кремлю розмови про українське "виході" – це можливість провести свої вибори. І ось навіщо Кремлю погоджуватися з припиненням вогню – "порушення" цієї угоди стане прекрасним пропагандистським фоном для призначення незаконних виборів", – резюмував Віталій Портников.

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