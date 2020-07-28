Прекращение огня невыгодно Путину, так как лишает его важного рычага влияния на Украину

Об этом в своей статье для Эспрессо пишет журналист Виталий Портников, передает Politeka.

Для президента Владимира Зеленского прекращение огня, по мнению автора, – очередная возможность продемонстрировать своему электорату, что он пытается закончить войну, делая для этого всё возможное.

"Для Банковой история с прекращением огня – очередная попытка повлиять на негативные рейтинги президента и его партии", – убежден Портников.

Поэтому журналист предлагает обратить внимание не на последствиях прекращения огня, а на том, что российский лидер Владимир Путин продолжает упорно настаивать на нелегитимности местных виборов в Украине и на том, что их проведение означает выход Украины из Минских соглашений.

"Российский президент прекрасно знает, что проведение местных выборов в Украине не имеет никакого отношения к выборам на оккупированных территориях. И что проведение выборов на оккупированных территориях связано с выполнением минских соглашений. Но Путин настаивает на этом тезисе, потому что ответом "народных республик" на местные выборы в Украине могут стать свои "выборы" в местные органы власти. Скорее всего, именно об этом и думают в Кремле – чтобы на оккупированной территории появилась своя "легитимная" местная власть", – предполагает публицист.

В связи с тем, что она не может появиться, така как это не допускается минскими соглашениями, у Кремля появится повод говорить, что Украина вышла из "Минска".

"Вот и вся российская логика. Вот зачем Кремлю разговоры об украинском "выходе" – это возможность провести свои выборы. И вот зачем Кремлю соглашаться с прекращением огня – "нарушение" этой сделки станет прекрасным пропагандистским фоном для назначения незаконных выборов", – подытожил Виталий Портников.

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