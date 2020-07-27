Письменник, публіцист, перекладач та літературознавець Оксана Забужко висловилася про пропаганду в Україні

За її словами, пропагандистський продукт потрібно заборонити на державному рівні задля захисту громадян від інформаційних атак.

Таку думку вона висловила 2016 року в коментарі Обозревателю.

"Під час військової агресії, під час гібридної війни, яка в нас триває, держава зобов'язана захищати себе, вірніше – своїх громадян. Функція держави – захищати своїх громадян. У тому числі і від інформаційних атак", – переконана Забужко.

Публіцист нагадала, що стосовно російського телеканалу обрав санкції британський департамент з нагляду за ЗМІ.

"А в них не стріляють, а у них не бомблять. А їм росіяни не розповідають, розвалившись у них в студіях, яке де**мо їх Англія, як у нас це відбувається на всіх телеканалах. Так от, у цій колисці ліберальної демократії заборонили [програми] Russia Today, тому що це пропаганда", – сказала вона.

"Пропаганда повинна бути заборонена. І всі розмови про те, що це утиск свободи слова і свободи художньої самореалізації, це димова завіса для прикриття того ж самого "Путін, прийди! Українську культуру повністю витіснили під шконку. Просто дайте українській культурі мікрофони та ефіри, дайте їй дійти до широкої української публіки, від якої вона була відчужена", – впевнена письменниця.