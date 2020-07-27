Писатель, публицист, переводчик и литературовед Оксана Забужко высказалась о пропаганде в Украине

По ее словам, пропагандистский продукт нужно запрещать на государственном уровне ради защиты граждан от информационных атак.

Такое мнение она высказала 2016 года в комментарии Обозревателю.

"Во время военной агрессии, во время гибридной войны, которая у нас продолжается, государство обязано защищать себя, вернее – своих граждан. Функция государства – защищать своих граждан. В том числе и от информационных атак", – убеждена Забужко.

Публицист напомнила, что в отношении российского телеканала принимал санкции британский департамент по надзору за СМИ.

"А у них не стреляют, а у них не бомбят. А им русские не рассказывают, развалившись у них в студиях, какое де**мо их Англия, как у нас это происходит на всех телеканалах. Так вот, в этой колыбели либеральной демократии запретили [программу] Russia Today, потому что это пропаганда", – сказала она.

"Пропаганда должна быть запрещена. И все разговоры о том, что это притеснение свободы слова и свободы художественной самореализации, это дымовой занавес для прикрытия того же самого "Путин, приди! Украинскую культуру полностью вытеснили под шконку. Просто дайте украинской культуре микрофоны и эфиры, дайте ей дойти до широкой украинской публики, от которой она была отчуждена", – уверена писательница.