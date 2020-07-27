Російський публіцист Олександр Невзоров висловився про президента РФ Володимира Путіна

За його словами, нинішній президент Росії Володимир Путін нічим не відрізняється від попередніх правителів держави; "він всього-навсього тамада на цьому весіллі".

Таку думку він висловив 2017 року під час лекції "Герої нашого часу і як ними стати", передає Обозреватель.

Відповідаючи на запитання, чи можна назвати Путіна "героєм нашого часу", публіцист сказав:

"Безумовно, герой. Той, хто говорить слово "Путін", говорить слово "Росія". Тому що розділяти ці два поняття не можна – наберіться мужності. Він не робить нічого оригінального. Все те, що витворяє Володимир Володимирович, витворяли всі російські правителі. Це безмежне хамство стосовно сусідів, цей постійний наголос на якусь грубу силу".



Крім того, він порівняв президента РФ з тамадою, без якого все стане ще хаотичніше.

"Повірте, Путін мало чим відрізняється від будь-якого іншого правителя Росії. Адже він всього-навсього тамада на цьому весіллі. Якщо тамада піде в сортир і застрелиться, весілля не припиниться – воно просто стане ще хаотичніше", - заявив публіцист.

Невзоров зауважив, що ніяких "виняткових військових можливостей" Росії не існує.

"Хлопців, кому ви це розповідаєте, коли вся ця величезна Росія програла війну маленькій Чечні і досі платить їй данину. Платить данину в таких масштабах, в яких ніколи ще жодна переможена країна не платила іншого. Я говорю не тільки про гроші, але й про право на свавілля. Абсолютно у всіх галузях", - зазначив він.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.