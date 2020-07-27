Российский публицист Александр Невзоров высказался о президенте РФ Владимире Путине

По его словам, нынешний президент России Владимир Путин ничем не отличается от предыдущих правителей государства; "он всего-навсего тамада на этой свадьбе".

Такое мнение он высказал 2017 года во время лекции "Герои нашего времени и как ими стать", передает Обозреватель.

Отвечая на вопрос, можно ли назвать Путина "героем нашего времени", публицист сказал:

"Безусловно, герой. Тот, кто говорит слово "Путин", говорит слово "Россия". Потому что разделять эти два понятия нельзя – наберитесь мужества. Он не делает ничего оригинального. Все то, что вытворяет Владимир Владимирович, вытворяли все русские правители. Это безбрежное хамство в отношении соседей, этот постоянный упор на некую грубую силу".



Кроме того, он сравнил президента РФ с тамадой, без которого все станет еще хаотичнее.

"Поверьте, Путин мало чем отличается от любого другого правителя России. Он ведь всего-навсего тамада на этой свадьбе. Если тамада пойдет в сортир и застрелится, свадьба не прекратится – она просто станет еще хаотичнее", - заявил публицист.

Невзоров заметил, что никаких "исключительных военных возможностей" России не существует.

"Ребят, кому вы это рассказываете, когда вся эта огромная Россия проиграла войну маленькой Чечне и до сих пор платит ей дань. Платит дань в таких масштабах, в каких никогда еще ни одна побежденная страна не платила другой. Я говорю не только про деньги, но и про право на беспредел. Абсолютно во всех отраслях", - отметил он.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.