Стало відомо, яке озброєння вже було відведено на Донбасі з позицій ЗСУ
Як передає Politeka, про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі журналіст Олександр Махов.
Посилаючись на джерела в двох військових бригадах, які стоять на різних напрямках, журналіст зазначив, що командири підрозділів на умовах анонімності розповіли, що серед відведеної зброї були броньові машини піхоти (БМП), станкові протитанкові гранатомети (СПГ) і міномети.
"Недалеко (відвели, - ред.) БМП їздить швидко, міномети теж. ПТУР (протитанкову керовану ракету, - ред.) залишили на місці. Все піхотне озброєння на місці - АГС (автоматичний гранатомет, - ред.), ДШК (крупнокаліберний гранатомет, - ред.) та інше. Патрони до них - в повному обсязі", - написав Махов.
Він також повідомив, що в зоні ООС заборонили інженерне обладнання позицій, оскільки окупанти часто відкривали вогонь в той час, коли бійці ЗСУ копали окопи.
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"Для того, щоб сторони не провокували одна одну, окопи заборонили копати", - йдеться в повідомленні.
Контролюють відведення озброєння офіцери ЗСУ на рівні майорів. Вони живуть прямо на позиції, у командирів взводів.
Що ж стосується дисциплінарних покарань за порушення режиму тиші, за словами журналіста, зараз ні військові, ні контролери, ні командування не знають, як будуть це буде діяти.
"Від командування рівня штабу ООС є прохання протриматися в такому режимі хоча б місяць. У разі загрози життю - рішення про відкриття вогню приймається в залежності від ситуації - самим солдатом або командиром взводу, роти, батальйону і так далі", - зазначив він.
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