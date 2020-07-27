Стало відомо, яке озброєння вже було відведено на Донбасі з позицій ЗСУ

Як передає Politeka, про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі журналіст Олександр Махов.

Посилаючись на джерела в двох військових бригадах, які стоять на різних напрямках, журналіст зазначив, що командири підрозділів на умовах анонімності розповіли, що серед відведеної зброї були броньові машини піхоти (БМП), станкові протитанкові гранатомети (СПГ) і міномети.

"Недалеко (відвели, - ред.) БМП їздить швидко, міномети теж. ПТУР (протитанкову керовану ракету, - ред.) залишили на місці. Все піхотне озброєння на місці - АГС (автоматичний гранатомет, - ред.), ДШК (крупнокаліберний гранатомет, - ред.) та інше. Патрони до них - в повному обсязі", - написав Махов.

Він також повідомив, що в зоні ООС заборонили інженерне обладнання позицій, оскільки окупанти часто відкривали вогонь в той час, коли бійці ЗСУ копали окопи.

"Для того, щоб сторони не провокували одна одну, окопи заборонили копати", - йдеться в повідомленні.

Контролюють відведення озброєння офіцери ЗСУ на рівні майорів. Вони живуть прямо на позиції, у командирів взводів.

Що ж стосується дисциплінарних покарань за порушення режиму тиші, за словами журналіста, зараз ні військові, ні контролери, ні командування не знають, як будуть це буде діяти.

"Від командування рівня штабу ООС є прохання протриматися в такому режимі хоча б місяць. У разі загрози життю - рішення про відкриття вогню приймається в залежності від ситуації - самим солдатом або командиром взводу, роти, батальйону і так далі", - зазначив він.

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