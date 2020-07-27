Стало известно, какое вооружение было отведено на Донбассе с позиций ВСУ

Как передает Politeka, об этом сообщил на своей странице в соцсети журналист Александр Махов.

Ссылаясь на источники в двух военных бригадах, которые стоят на разных направлениях, журналист отметил, что командиры подразделений на условиях анонимности рассказали, что среди отведенного оружия были броневые машины пехоты (БМП), станковые противотанковые гранатометы (СПГ) и минометы.

"Недалеко (отвели, - ред.) БМП ездит быстро, минометы тоже. ПТУР (противотанковая управляемая ракета - ред.) оставили на месте. Все пехотное вооружение на месте - АГС (автоматический гранатомет, - ред.), ДШК (крупнокалиберный гранатомет, - ред.) и прочее. Патроны к ним - в полном объеме", - написал Махов.

Он также сообщил, что в зоне ООС запретили инженерное оборудование позиций, поскольку оккупанты часто открывали огонь в то время, когда бойцы ВСУ копали окопы.

"Для того, чтобы стороны не провоцировали друг друга, окопы запретили копать", - говорится в сообщении.

Контролируют отвод вооружения офицеры ВСУ на уровне майоров. Они живут прямо на позиции, у командиров взводов.

Что же касается дисциплинарных наказаний за нарушение режима тишины, по словам журналиста, сейчас ни военные, ни контролеры, ни командование не знают, как будут это будет действовать.

"От уровня командования штаба ООС есть просьба продержаться в таком режиме хотя бы месяц. В случае угрозы жизни - решение об открытии огня принимается в зависимости от ситуации - самим солдатом или командиром взвода, роты, батальона и так далее", - отметил он.

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