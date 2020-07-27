Загибель трирічного Муси Сулейманова у Криму є досить підозрілою
Таку думку, як передає Politeka, висловив журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці в соцмережі.
Так, Муждабаєв вказав на підозрілі факти смерті сина бранця Кремля Руслана Сулейманова. Зокрема, журналіст звернув увагу на те, що факти про трагедію з дитиною не збігаються з офіційною версією окупаційної влади Криму.
Як зазначив Муждабаев, дитина не могла самостійно зсунути кришку каналізації.
"Наразі є свідчення, що на момент початку пошуків ця яма була закрита", - розповів журналіст.
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Він наголосив, що трирічна дитина фізично не могла потрапити туди і стрибнути, а потім ще й закрити за собою кришку так, щоб ніхто не помітив.
Крім того, за словами Муждабаєва, яму, в якій знайшли хлопчика, оглядали від самого початку пошуків і дійшли до висновку, що Муси там не може бути.
"Через це я не вірю в "офіційну" версію окупантів про те, що наш хлопчик просто потонув сам. Звичайно, все може трапитися в житті. Звичайно... Але збіг наведених фактів змушує думати, що хлопчик був убитий", - написав журналіст.
Нагадаємо, трагедія трапилася з 3-річним сином політв'язня в Криму, фото: шукали два дні.
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