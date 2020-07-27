Загибель трирічного Муси Сулейманова у Криму є досить підозрілою

Таку думку, як передає Politeka, висловив журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці в соцмережі.

Так, Муждабаєв вказав на підозрілі факти смерті сина бранця Кремля Руслана Сулейманова. Зокрема, журналіст звернув увагу на те, що факти про трагедію з дитиною не збігаються з офіційною версією окупаційної влади Криму.

Як зазначив Муждабаев, дитина не могла самостійно зсунути кришку каналізації.

"Наразі є свідчення, що на момент початку пошуків ця яма була закрита", - розповів журналіст.

Він наголосив, що трирічна дитина фізично не могла потрапити туди і стрибнути, а потім ще й закрити за собою кришку так, щоб ніхто не помітив.

Крім того, за словами Муждабаєва, яму, в якій знайшли хлопчика, оглядали від самого початку пошуків і дійшли до висновку, що Муси там не може бути.

"Через це я не вірю в "офіційну" версію окупантів про те, що наш хлопчик просто потонув сам. Звичайно, все може трапитися в житті. Звичайно... Але збіг наведених фактів змушує думати, що хлопчик був убитий", - написав журналіст.

На його думку, окупанти могли це зробити з метою тиску на його батька, кримського татарина, якого звинувачують у "тероризмі". "Наскільки я знаю, він відмовляється свідчити проти себе та інших кримців. І я б хотів почути, що скажуть його адвокати про тиск, катування й вимоги ФСБ від нашого політв’язня", - написав Муждабаєв.

На думку журналіста, в даній ситуації не можна вірити ані "поліції" окупантів, ані "МНС РФ", ані навіть "незалежним рятувальникам" з "Ліза-алерт", тому що всі вони пов’язані з окупаційною владою і нею ж фінансуються.

Нагадаємо, трагедія трапилася з 3-річним сином політв'язня в Криму, фото: шукали два дні.

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