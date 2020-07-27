Гибель трехлетнего Мусы Сулейманова Крыму является достаточно подозрительной
Такое мнение, как передает Politeka, высказал журналист Айдер Муждабаев на своей странице в соцсети.
Так, Муждабаев указал на подозрительные факты смерти сына узника Кремля Руслана Сулейманова. В частности, журналист обратил внимание на то, что факты о трагедии с ребенком не совпадают с официальной версией оккупационной власти Крыма.
Как отметил Муждабаев, ребенок не мог самостоятельно сдвинуть крышку канализации.
"Теперь есть свидетельства, что на момент начала поисков эта яма была закрыта", - рассказал журналист.
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Он подчеркнул, что трехлетний ребенок физически не мог попасть туда и прыгнуть, а потом еще и закрыть за собой крышку так, чтобы никто не заметил.
Кроме того, по словам Муждабаева, яму, в которой нашли мальчика, осматривали от самого начала поисков и пришли к выводу, что Муссы там не может быть.
"Из-за этого я не верю в "официальную" версию оккупантов о том, что наш мальчик просто утонул сам. Конечно, все может случиться в жизни. Конечно... Но совпадение приведенных фактов заставляет думать, что мальчик был убит", - написал журналист.
Напомним, трагедия случилась с 3-летним сыном политзаключенного в Крыму, фото: искали два дня.
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