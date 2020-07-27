Чергове перемир'я на Донбасі прийнято в самий ідіотський момент

Про це у своєму блозі для Gazeta.ua заявив офіцер ЗСУ, співзасновник освітнього проекту Роман Кулик, повідомляє Politeka.

Автор нагадує, що зовсім недавно загинули три українські морпіхи.

"Коли сержант Журавель залишався поранений в сірій зоні, президент не доклав зусиль, щоб домовитися про реальний припинення вогню, щоб його евакуювати. Але відразу після цього нам звітують про досягнення перемир'я", – пояснив свою точку зору експерт.

На його думку, подібні дії Києва виглядають жалюгідно. Крім того, нинішнє перемир'я відчутно вдарить по морально-психологічного стану військовослужбовців ЗСУ на лінії розмежування.

"За шість років було досить періодів припинення вогню, щоб переконатися, що ніякі з них не тримаються більше тижня. Якщо будемо терпіти обстріл, понесемо ще більші втрати, ніж до перемир'я", – впевнений Роман Кулик.

Військовий припускає, що інтенсивність обстрілів, можливо, і зменшиться на певний період (не більше двох тижнів), але потім ворог знову почне їх нарощувати.

"Тоді доведеться Збройним силам залучати і ДРГ, і снайперів, і виходи диверсійно-розвідувальних груп на позиції противника. З часом все повернеться в колишнє русло. Але ціною цього перемир'я можуть бути життя українських військовослужбовців", – резюмував Роман Кулик.

Politeka писала, що після домовленості про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі бойовики влаштували провокацію проти сил ООС.

Ворог влаштував на Донбасі чергову провокацію неподалік від Новомихайловки і замінував українських позиції протипіхотними мінами ПЗЗ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Ці міни заборонені Оттавської конвенції і виготовляються виключно в Російській Федерації. Такі міни ставляться дистанційно і мають період самоліквідації від 4 до 100 годин.

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