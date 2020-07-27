Очередное перемирие на Донбассе принято в самый идиотский момент
Об этом в своем блоге для Gazeta.ua заявил офицер ВСУ, соучредитель образовательного проекта Роман Кулик, сообщает Politeka.
Автор напоминает, что совсем недавно погибли три украинских морпеха.
"Когда сержант Журавель оставался ранен в серой зоне, президент не приложил усилий, чтобы договориться о реальном прекращении огня, чтобы его эвакуировать. Но сразу после этого нам отчитываются о достижении перемирия", – объяснил свою точку зрения эксперт.
По его мнению, подобные действия Киева выглядят жалко. Кроме того, нынешнее перемирие ощутимо ударит по морально-психологическому состоянию военнослужащих ВСУ на линии разграничения.
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"За шесть лет было достаточно периодов прекращения огня, чтобы убедиться, что никакие из них не держатся больше недели. Если будем терпеть обстрелы, понесем еще большие потери, чем до перемирия", – уверен Роман Кулик.
Военный предполагает, что интенсивность обстрелов, возможно, и уменьшится на определенный период (не более двух недель), но затем неприятель вновь начнет их наращивать.
"Тогда придется Вооруженным силам привлекать и ДРГ, и снайперов, и выходы диверсионно-разведывательных групп на позиции противника. Со временем все вернется в прежнее русло. Но ценой этого перемирия могут быть жизни украинских военнослужащих", – резюмировал Роман Кулик.
Politeka писала, что после договоренности о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе боевики устроили провокацию против сил ООС.
Враг устроил на Донбассе очередную провокацию неподалеку от Новомихайловки и заминировал украинских позиции противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Эти мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. Такие мины ставятся дистанционно и имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов.
Раскрыты подробности переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Помимо перемирия на Донбассе и имплементации Минских соглашений, главы государств обсудили возможное освобождение крымского татарина Руслана Сулейманова, у которого трагически погиб 3-летний сын.
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