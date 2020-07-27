Очередное перемирие на Донбассе принято в самый идиотский момент

Об этом в своем блоге для Gazeta.ua заявил офицер ВСУ, соучредитель образовательного проекта Роман Кулик, сообщает Politeka.

Автор напоминает, что совсем недавно погибли три украинских морпеха.

"Когда сержант Журавель оставался ранен в серой зоне, президент не приложил усилий, чтобы договориться о реальном прекращении огня, чтобы его эвакуировать. Но сразу после этого нам отчитываются о достижении перемирия", – объяснил свою точку зрения эксперт.

По его мнению, подобные действия Киева выглядят жалко. Кроме того, нынешнее перемирие ощутимо ударит по морально-психологическому состоянию военнослужащих ВСУ на линии разграничения.

"За шесть лет было достаточно периодов прекращения огня, чтобы убедиться, что никакие из них не держатся больше недели. Если будем терпеть обстрелы, понесем еще большие потери, чем до перемирия", – уверен Роман Кулик.

Военный предполагает, что интенсивность обстрелов, возможно, и уменьшится на определенный период (не более двух недель), но затем неприятель вновь начнет их наращивать.

"Тогда придется Вооруженным силам привлекать и ДРГ, и снайперов, и выходы диверсионно-разведывательных групп на позиции противника. Со временем все вернется в прежнее русло. Но ценой этого перемирия могут быть жизни украинских военнослужащих", – резюмировал Роман Кулик.

Politeka писала, что после договоренности о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе боевики устроили провокацию против сил ООС.

Враг устроил на Донбассе очередную провокацию неподалеку от Новомихайловки и заминировал украинских позиции противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Эти мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. Такие мины ставятся дистанционно и имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов.

Раскрыты подробности переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Помимо перемирия на Донбассе и имплементации Минских соглашений, главы государств обсудили возможное освобождение крымского татарина Руслана Сулейманова, у которого трагически погиб 3-летний сын.

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