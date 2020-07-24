У Збройних силах України пояснили, навіщо складаються списки військових, які були учасниками Революції гідності в 2014 році

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Новинарню".

Так, начальник управління зі зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник розповів, що розпорядження про створення єдиної бази даних діючих військовослужбовців, які були активістами Революції гідності, справді існує, і воно стосується частин і військкоматів, які підпорядковуються командуванню Сухопутних військ.

При цьому Сеник запевняє, що інформація збирається не для покарання, а для вшанування таких військових.

Дана ініціатива, за його словами, була сформульована після прощання на Майдані Незалежності з загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим, коли потрібно було оперативно організувати ритуал на честь воїна-майданівця.

Крім того, як зазначив Сеник, дані списки потрібні, щоб нагороджувати таких військових до пам'ятних дат.

Негативні настрої на тлі складання відповідних списків представник армії пояснив "помилкою в комунікуванні такої ініціативи". Зокрема, як визнав полковник, через певні настрої у ветеранському середовищі подібна подача ініціативи в наказах сприйнялась в негативному ключі.

"Потрібно було б вказати сенс задуму в преамбулі наказів", - зазначив він.

Як відомо, раніше народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фриз заявила, що така база даних "фактично являє собою список патріотів для притягнення до кримінальної відповідальності і зачистки Збройних сил України". Також, за її словами, існує ризик, що відомості потраплять до спецслужб Російської Федерації.

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