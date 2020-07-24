В Вооруженных силах Украины объяснили, зачем составляются списки военных, которые были участниками Революции достоинства в 2014 году

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт "Новинарня".

Так, начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенык рассказал, что распоряжение о создании единой базы данных действующих военнослужащих, которые были активистами Революции достоинства, действительно существует, и оно касаеося частей и военкоматов, которые подчиняются командованию Сухопутных войск.

При этом Сенык утверждает, что информация собирается не для наказания, а для чествования таких военных.

Данная инициатива, по его словам, была сформулирована после прощание на Майдане с погибшим Героем Украины Тарасом Матвеевым, когда нужно было оперативно организовать ритуал в честь воина-майдановца.

Кроме того, как отметил Сенык, данные списки нужны, чтобы награждать таких военных в памятные даты.

Негативные настроения на фоне составления соответствующих списков представитель армии пояснил "ошибкой в коммуницировании такой инициативы". В частности, как признал полковник, из-за определенных настроений в ветеранской среде подобная подача инициативы в приказах воспринялась в негативном ключе.

"Нужно было бы указать смысл затеи в преамбуле приказов", - отметил он.

Как известно, ранее народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз заявила, что такая база данных фактически представляет собой список патриотов для привлечения к уголовной ответственности и зачистки Вооруженных сил Украины". Также, по ее словам, существует риск, что данные попадут в спецслужбы Российской Федерации.

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