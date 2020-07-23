Найважливіше питання для України – припинення війни і звільнення окупованих територій

Про це в 2019 році у своєму блозі для "Ехо Москви" писав російський політик Костянтин Боровий, передає Politeka.

На думку автора блогу, рішення цього питання не так вже й складно, як здається на перший погляд.

Боровий пропонує свою технологію припинення окупації.

насамперед, на думку експерта, Україна повинна через дипломатичні канали пред'явити РФ ультиматум про припинення окупації і виведення військ з території України протягом тижня або навіть діб.

"В іншому випадку Україна буде вважати себе перебуває в стані війни з Росією, де Росія виступає агресором", – пояснив Боровий.

Негайно після цього, продовжив політик, необхідно припинити будь-які торговельно-економічні відносини між Україною і РФ. Також треба перекрити газову трубу, і до виконання ультиматуму закрити кордон з Росією.

Наступний крок, згідно з планом Борового, – звернення до держав регіону з пропозицією приєднатися до України і зробити ті ж кроки щодо Росії.

"Україна погоджується (або не погоджується) на переговори з Росією з питання про "Негайну деокупації території України" при посередництві гарантів Будапештського Меморандуму США і Великобританії. Через тиждень Кремль починає виведення військ зі сходу України та з Криму, розуміючи, що піде у разі невиконання ультиматуму", – резюмував Костянтин Боровий.

Politeka повідомляла, що в Росії в терміновому порядку хочуть прийняти закон, який заклики до відчуження територій прирівняє до екстремізму. Про це пише російський політик, президент громадського руху «Союз правих сил» Леонід Гозман.

За словами експерта, каратися подібні заклики будуть тюремними строками до 10 років. На його думку, Кремль сподівався, що першого липня протести закінчаться, проте все тільки починається.

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