На Луганщині в результаті обстрілів бойовиків виникла пожежа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

За даними рятувальників, у Луганській області сталася пожежа поблизу села Лопаскине. На території Трьохізбенського лісництва загорілась суха трава та молодий ліс.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій наголошує, що пожежа сталася в результаті обстрілу з боку бойовиків.

Також повідомляється, що з метою надання допомоги працівникам лісового господарства було залучено 16 автоцистерн і піротехнічний розрахунок ДСНС.

Як відомо, нещодавно Луганщину вже охоплювала масштабна пожежа. Так, 6 липня пожежа виникла поблизу с. Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків швидко поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове. Через декілька днів, 9 липня, пожежу вдалось локалізувати, однак вогонь все ще не було ліквідовано. Згодом пожежа поширилась на сміттєзвалище у Сєвєродонецьку, через що персонал довелось евакуювати.

Повністю ліквідувати пожежу на Луганщині вдалось тільки 13 липня. Таким чином, один з районів Луганської області був у вогні протягом цілого тижня.

Нагадаємо, Луганщина у вогні: «Родини залишилися без даху над головою».

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібрався до домівок українців, людей масово евакуюють: кадри вогняного НП.

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