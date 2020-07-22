На Луганщине в результате обстрелов боевиков возник пожар

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным спасателей, в Луганской области произошел пожар вблизи села Лопаскино. На территории Трьохизбенского лесничества загорелась сухая трава и молодой лес.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям отмечает, что пожар произошел в результате обстрела со стороны боевиков.

Также сообщается, что с целью оказания помощи работникам лесного хозяйства было привлечено 16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС.

Как известно, недавно Луганщину уже охватывал масштабный пожар. Так, 6 июля пожар возник вблизи с. Осколоновка и через сильный порывистый ветер (до 20 м/с) переменных направлений быстро распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. Через несколько дней, 9 июля, пожар удалось локализовать, однако огонь все еще не был ликвидирован. Впоследствии пожар распространился на свалку в Северодонецке, из-за чего персонал пришлось эвакуировать.

Полностью ликвидировать пожар на Луганщине удалось только 13 июля. Таким образом, один из районов Луганской области был в огне в течение целой недели.

Напомним, Луганщина в огне: «Семьи остались без крыши над головой».

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к домам украинцев, людей массово эвакуируют: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что боевики «ЛНР» не дают возможности Украине тушить пожар на Луганщине: "Вчера мы договорились, но...".