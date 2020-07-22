Відомий український артист і письменник Антін Мухарський назвав характерну рису українців

За його словами, українці вороже ставляться до своїх співвітчизників, які досягли успіху і намагаються створити національний культурний продукт. Він також розповів, що є риса характеру, яка заважає українцям - це заздрість.

Таку заяву він зробив 2017 року для журналістів видання Обозреватель.

Він додав, що ментальна збоченість грає на руку "російського світу" і допомагає російській масовій культурі зайняти домінуюче становище в Україні.

"У нас є дуже негативне ментальне збочення – українці не вміють і не хочуть аплодувати своїм зіркам, своїм героям", - сказав він.

"На якомусь генному рівні ми заздрісні. Якщо хтось десь підноситься або долає бар'єр сірості, узагальненої посередності, він одразу стає ворогом більшості. Його намагаються закидати камінням, очорнити", - підкреслив артист.

За його словами, мова йде про кремлівські технології – Москві "не вигідно, щоб в Україні створювався україноцентричний контент". У той же самий час Мухарський зазначив, що Росія розуміє, де є російський продукт - там є "тяжіння".

"Росія на відміну від нас чітко розуміє – там, де йдуть російські фільми, куди привозять російських виконавців, художників, там є російський світ, там є ексапійне коло російського туриста", - пояснив Мухарський.

Нагадаємо, Мухарський розкрив, як налаштувати населення Донбасу проти Росії.

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