Известный украинский артист и писатель Антин Мухарский назвал характерную черту украинцев

По его словам, украинцы враждебно относятся к своим соотечественникам, которые достигли успеха и пытаются создать национальный культурный продукт. Он также рассказал, что есть черта характера, которая мешает украинцам - это зависть.

Такое заявление он сделал 2017 года для журналистов издания Обозреватель.

Он добавил, что ментальная извращенность играет на руку "русскому миру" и помогает российской массовой культуре занять доминирующее положение в Украине.

"У нас есть очень негативное ментальное извращение – украинцы не умеют и не хотят аплодировать своим звездам, своим героям", - сказал он.

"На каком-то генном уровне мы завистливы. Если кто-то где-то возвышается или преодолевает барьер серости, обобщенной посредственности, он сразу становится врагом большинства. Его стараются забросать камнями, очернить", - подчеркнул артист.

По его словам, речь идет о кремлевских технологиях – Москве "не выгодно, чтобы в Украине создавался украиноцентричный контент". В то же самое время Мухарский отметил, что Россия понимает, где есть российский продукт - там есть "притяжение".

"Россия в отличие от нас четко понимает – там, где идут российские фильмы, куда привозят российских исполнителей, художников, там есть русский мир, там есть экспансионный круг российского притяжения", - пояснил Мухарский.

Напомним, Мухарский раскрыл, как настроить население Донбасса против России.

Как сообщала Politeka, скандальный Мухарский призвал отгородиться от Донбасса стеной.