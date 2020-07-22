Російський письменник Сергій Лук'яненко виступив з жорсткою критикою подій в Україні

За його словами, Україну чекає безліч бід через протистояння заходу і сходу країни і тотальної бідності. Крім того, автор знаменитої серії книг про "дозори" заборонив переклад моїх творів на українську мову.

Про це він написав 2014 року в своєму Livejournal.

"Ну, не звикати жебракувати, чоловікам заробляти візництвом, а жінкам – найдавнішою з професій... Основна біда України в тому, що у вас прогнило і "болото". Вісімдесят відсотків ледачих, на все згодних і конформних. І поки десять відсотків "заходу" будуть мочити десять відсотків "південного сходу" – мочити жорстко, часом смерть, болото буде аплодувати, махати квіточками і тріщати про свободу", – прогнозує фантаст.

Скандальний письменник переконаний, що новій владі в Україні вже не дочекатися допомоги від Росії, тоді як США і ЄС промисловість і сільське господарство України "в дупу не здалися".

"Додам, мабуть, для нормальних українців. Не можете, чи не хочете, боїтеся протистояти фашистській мерзоті – їдьте. В Росію, Білорусію. Ми вам не чужі, а ви нам рідні. Україна ж відтепер – проклята земля, яка буде три покоління переповнена своєю підлістю і боягузтвом", – заявив письменник.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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