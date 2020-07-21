Український актор Остап Ступка придумав, як вирішити питання російських акторів в Україні

На його думку, Україні варто запровадити систему надання платних дозволів для російських акторів на зйомки в українських кінопроектах.

Таку думку він висловив 2017 року для журналістів видання Обозреватель.

"Давно назріває питання врегулювання працевлаштування російських акторів на території України. Щоб зупинити наплив російських акторів, то давайте введемо те, що вже є в Росії - це дозвіл на роботу. Засідає спеціальна комісія, яка розглядає кандидатуру і вирішує, чи давати дозвіл на роботу, зніматися. Це дозвіл коштує грошей, а в нашому випадку – це повинно було б коштувати великих грошей. Хочеш зніматися - плати", - вважає він.

За словами артиста, виручені від цього кошти можна було б вкладати у вітчизняні картини.

"Якщо вже продюсери не можуть жити без російських акторів, то нехай за це платять, а ці гроші можна було б відправляти на розвиток українського кінематографа", - підкреслив Ступка.

Також раніше повідомлялося, що онук українського актора Богдана Ступки Дмитро висловився про конфлікт між РФ та Україною.

За його словами, Україна не ставала б призвідником цього самого конфлікту.

"Не знаю, хто винен, але мені здається, що ми не нападали на таку велику державу, як Росія. Тому зрозуміло, звідки ноги ростуть", — впевнений актор.

Нагадаємо, Кондратюк феєрично розніс учасників Нацвідбору на Євробачення.

Як писала Politeka, Лорак і Лобода поплатилися за концерти для Путіна, Кондратюк не стримався.

Також Politeka писала, що Кондратюк висловив про Путіна все, що думає.