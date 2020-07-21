Український актор Остап Ступка придумав, як вирішити питання російських акторів в Україні
На його думку, Україні варто запровадити систему надання платних дозволів для російських акторів на зйомки в українських кінопроектах.
Таку думку він висловив 2017 року для журналістів видання Обозреватель.
Щаслива Тіна Кароль у білосніжній сукні зробила несподіване зізнання: "Моя любов..."
Російська Кардашьян засоромила фотографа пікантними позами в чорній білизні: "Як витримати такі розміри?"
Бузова радикально змінила зовнішність і попередила про небезпеку: "Ось це колір..."
Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці: "Взагалі не вмію..."
"Давно назріває питання врегулювання працевлаштування російських акторів на території України. Щоб зупинити наплив російських акторів, то давайте введемо те, що вже є в Росії - це дозвіл на роботу. Засідає спеціальна комісія, яка розглядає кандидатуру і вирішує, чи давати дозвіл на роботу, зніматися. Це дозвіл коштує грошей, а в нашому випадку – це повинно було б коштувати великих грошей. Хочеш зніматися - плати", - вважає він.
За словами артиста, виручені від цього кошти можна було б вкладати у вітчизняні картини.
"Якщо вже продюсери не можуть жити без російських акторів, то нехай за це платять, а ці гроші можна було б відправляти на розвиток українського кінематографа", - підкреслив Ступка.
Також раніше повідомлялося, що онук українського актора Богдана Ступки Дмитро висловився про конфлікт між РФ та Україною.
За його словами, Україна не ставала б призвідником цього самого конфлікту.
"Не знаю, хто винен, але мені здається, що ми не нападали на таку велику державу, як Росія. Тому зрозуміло, звідки ноги ростуть", — впевнений актор.
Нагадаємо, Кондратюк феєрично розніс учасників Нацвідбору на Євробачення.
Як писала Politeka, Лорак і Лобода поплатилися за концерти для Путіна, Кондратюк не стримався.
Також Politeka писала, що Кондратюк висловив про Путіна все, що думає.