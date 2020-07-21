У Мережі обговорюють новину про нібито готовність першої російської вакцини від китайського вірусу

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на інформацію в соцмережах.

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони РФ Руслан Цаліков заявив виданню Аргументи і факти, що перша російська вакцина від коронавирусной інфекції вже готова.

"Остаточні оцінки результатів випробувань нашими фахівцями і вченими Національного дослідницького центру [імені Гамалії] вже зроблені. На момент виписки всі без винятку добровольці, отримавши імунітет від коронавіруса, почували себе нормально. Таким чином, перша вітчизняна вакцина від нової коронавирусной інфекції готова", – сказав він, додавши, що масове виробництво вакцини планується почати в серпні поточного року.

В соцмережах жваво обговорюють цю новину, у деяких вона викликає подив, в інших – сміх.

"А я думав, що вакцинами займається Моз, а не Міноборони", – дивується користувач Crash Bandicoot.

"Без глоду в пропорції 300/300 грам цілюща антивірусну дію не відбувається", – сміється 3bute.

"Етикетки на китайській вакцині переклеют значить", – зловтішається Mikhael Iakovlev.

Частина коментаторів вважає, що під виглядом російської вакцини в країну будуть завозити імпортні препарати.

"Почнуть закуповувати імпортні вакцини і ввозити їх у Росію - як це робиться з вакцинами від грипу зараз", – передбачає JAVAROB, пропонуючи ввести антисанкции і "тиснути ці вакцини на кордоні як зараз тиснуть французькі сири або польські яблука".

"То є спи**ена", – категоричний у своїй оцінці користувач Старий друг.

"Покажіть мультик, без нього не повірю!", – сміється Павло Нікітін.

Politeka повідомляла, що Україна не буде намагатися створити вакцину від смертоносного китайського вірусу, який вирує в світі. Про плани нашої країни на розробку власної вакцини розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він заявив, що зараз в України немає лабораторних потужностей для роботи над створенням вакцини.

Ляшко уточнив, що Моз уже звертався до Академії медичних наук та Академії наук на тему можливості розробки вакцини, але отримав тільки негативні відповіді. Ляшко уточнив, що для створення вакцини в Україні потрібно спочатку виділити гроші для нарощування лабораторних потужностей, які дозволять проводити такі дослідження.

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