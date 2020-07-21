В Сети обсуждают новость о якобы готовности первой российской вакцины от китайского вируса

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию в соцсетях.

Напомним, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов заявил изданию Аргументы и факты, что первая российская вакцина от коронавирусной инфекции уже готова.

"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра [имени Гамалеи] уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", – сказал он, добавив, что массовое производство вакцины планируется начать в августе текущего года.

В соцсетях живо обсуждают эту новость, у некоторых она вызывает недоумение, у других – смех.

"А я думал, что вакцинами занимается Минздрав, а не Минобороны", – удивляется пользователь Crash Bandicoot.

"Без боярышника в пропорции 300/300 грамм целительное антивирусное действие не происходит", – смеется 3bute.

"Этикетки на китайской вакцине переклеют значит", – злорадствует Mikhael Iakovlev.

Часть комментаторов считает, что под видом российской вакцины в страну будут завозить импортные препараты.

"Начнут закупать импортные вакцины и ввозить их в Россию - как это делается с вакцинами от гриппа сейчас", – предполагает JAVAROB, предлагая ввести антисанкции и "давить эти вакцины на границе как сейчас давят французские сыры или польские яблоки".

"То есть спи**ена", – категоричен в своей оценке пользователь Старый друг.

"Покажите мультик, без него не поверю!", – смеется Павел Никитин.

Politeka сообщала, что Украина не будет пытаться создать вакцину от смертоносного китайского вируса, который бушует в мире. О планах нашей страны по разработке собственной вакцины рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он заявил, что сейчас у Украины нет лабораторных мощностей для работы над созданием вакцины.

Ляшко уточнил, что Минздрав уже обращался к Академии медицинских наук и Академии наук на тему возможности разработки вакцины, но получил только отрицательные ответы. Ляшко уточнил, что для создания вакцины в Украине нужно сначала выделить деньги для наращивания лабораторных мощностей, которые позволят проводить такие исследования.

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