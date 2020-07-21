Донбасу і Криму не пощастило у всіх відносинах

Український письменник-фантаст і журналіст Ян Валетов висловився про окуповані Росією території Донбасу

За його словами, за всю історію у Росії не було жодного вдалого проекту, те ж саме стосується окупованих територій Донбасу і Криму. Він пояснив, що навіть Донбас став аналогом Придністров'я.

Таку думку він висловив 2019 року в блозі для видання Обозреватель.

""ДНР/ЛНР" - це аналог Придністровської республіки, Абхазії, проросійської частини Осетії. Мертвонароджені очаги, призначені виключно для заподіяння дискомфорту тим, у кого відторгнуті. А "ДНР/ЛНР" - це не Крим і не Абхазія. Це ж*па світу з х*ровим кліматом, з якої звалила мисляча частина населення", - зазначив Валетов.

Він заявив, що крім анклаву, який годується контрабандою сигарет, спиртного, торгівлею зброєю та іншими принадами "вільного" життя нічого доброго не вийшло з Придністров'я.

Валотов також заявив, що в Крим росіяни зовсім не поспішають, а ось на Кіпр вони їздять з превеликим задоволенням, адже там ті ж ціни, але умови набагато краще.

"Чому росіяни масово не везуть гроші в оттяпанний у нас Крим? Так, все просто: незважаючи на те, що обидва починаються на букву К, їздити на Кіпр росіянам простіше, приємніше і дешевше. З чим я кримчан і вітаю. Звикайте їсти недоїдки, як і належить зрадникам", - зазначив письменник.

Валетов заявив, що Донбас нікому вже в Росії не потрібен. Він виконує лише роль димової завіси.

"Брати Донбас до складу РФ ніхто не збирається, втюхати в нинішньому стані Україні теж не виходить. Нести важко, кинути шкода. Розвивати - нікому нах*р не потрібно. Свою роль - роль димової завіси для прикриття окупації Криму, вони виконали", - резюмував письменник.

Нагадаємо, письменник Валетов розповів про головну мету Росії в Україні.

Як Politeka повідомляла, письменник Валетов пояснив, як Росія намагається не зникнути з карти світу.

Також Politeka писала, що письменник Валетов пояснив, як РФ змусить Україну платити за Донбас.