На Донбасі в результаті обстрілів з боку незаконних збрнойних формувань загинув один український військовий

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Так, стало відомо, що 20 липня російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників у Донецькій області.

Поблизу населеного пункту Шуми на Донетчині окупанти застосували проти ЗСУ автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю.



Внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один український військовий отримав кульове поранення, що виявилось несумісним з життям.



"Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними", - йдеться в повідомленні штабу ООС.

Також командування ООС повідомляло, що від початку поточної доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Зокрема, поблизу Миронівського окупанти використали проти ЗСУ артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети.

Також відомо, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції українських військових у Мар’їнці.

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