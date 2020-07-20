На Донбассе в результате обстрелов со стороны незаконных збрнойних формирований погиб один украинский военный

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу штаба ООС.

Так, стало известно, что 20 июля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области.

Вблизи населенного пункта Шумы на Донетчине оккупанты применили против ВСУ автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.



В результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один украинский военный получил пулевое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.



"Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными", - говорится в сообщении штаба ООС.

Также командование ООС сообщало, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В частности, вблизи Мироновского оккупанты использовали против ВСУ артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы.

Также известно, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции украинских военных в Марьинке.

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