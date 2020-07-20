На Донбассе в результате обстрелов со стороны незаконных збрнойних формирований погиб один украинский военный
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу штаба ООС.
Так, стало известно, что 20 июля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области.
Вблизи населенного пункта Шумы на Донетчине оккупанты применили против ВСУ автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.
В результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один украинский военный получил пулевое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.
"Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными", - говорится в сообщении штаба ООС.
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Также командование ООС сообщало, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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