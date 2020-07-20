Володимир Путін може спробувати повернути воду в Крим військовим шляхом

Про це в інтерв'ю Обозревателю заявила український публіцист Лариса Волошина, передає Politeka.

На її думку, при такому розвитку подій Росія нарветься на криваве опір нові санкції.

"Путін може спробувати напасти, але ситуація в Росії змінилася: економіка потерпає від збитків, високої ціни на нафту і великих золотовалютних запасів у них більше немає. Піти на ще одну окупацію – це нарватися на санкції і опір. Україна інша, без масштабного кровопролиття це наступ не обійдеться", – запевнила Волошина.

Експерт нагадала, що Кремль на даний момент намагається зняти західні санкції під приводом пандемії китайського вірусу і повернутися в G7, тому нова агресія Крепля щодо України зіпсує всі ці плани.

"Росія просто лякає. Але в той же час вона буде вести диверсійну війну проти України, інформаційну та дипломатичну, змушуючи під різними приводами відновити подачу води в Крим. Одна з ідей, щоб воду не подавала Україна, як держава, а якась комерційна українська структура. Це нова небезпека", – вважає Лариса Волошина.

Politeka повідомляла, що в окупованому Криму вода стає розкішшю і скоро буде доступна тільки тим, у кого є гроші і зв'язки. Причому, якщо жителі міст ще сяк-так з водою, то люди, які знаходяться в селах, вже відчули посуху: колодязі висохли, а центральний водопровід, обіцяний владою після приєднання півострова до Росії, досі не збудовано.

Воду провели тільки в ті населені пункти, які представляють інтерес для багатих і впливових, як, наприклад, у селі Колгоспне, що недалеко від Севастополя.

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"Він буде триматися до останнього за Крим. Якщо перефразувати казку, це та голка кощеєва. На окупації Криму у них було побудовано дуже багато: "повернення в рідну гавань", весь цей бред, який вони несли", - запевняє режисер. - "Він – не божевільний, він – дуже прагматичний покидьок, який буде йти саме туди, куди йому дозволять йти", – вважає Сєїтаблаєв.

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