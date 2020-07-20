Владимир Путин может попытаться вернуть воду в Крым военным путем

Об этом в интервью Обозревателю заявила украинский публицист Лариса Волошина, передает Politeka.

По ее мнению, при подобном развитии событий Россия нарвется на кровавое сопротивление новые санкции.

"Путин может попытаться напасть, но ситуация в России изменилась: экономика страдает от убытков, высокой цены на нефть и больших золотовалютных запасов у них больше нет. Пойти на еще одну оккупацию – это нарваться на санкции и сопротивление. Украина другая, без масштабного кровопролития это наступление не обойдется", – заверила Волошина.

Эксперт напомнила, что Кремль на данный момент пытается снять западные санкции под предлогом пандемии китайского вируса и вернуться в G7, поэтому новая агрессия Крепля в отношении Украины испортит все эти планы.

"Россия просто пугает. Но в то же время она будет вести диверсионную войну против Украины, информационную и дипломатическую, заставляя под разными предлогами восстановить подачу воды в Крым. Одна из идей, чтобы воду подавала не Украина, как государство, а некая коммерческая украинская структура. Это новая опасность", – считает Лариса Волошина.

Politeka сообщала, что в оккупированном Крыму вода становится роскошью и скоро будет доступна только тем, у кого есть деньги и связи. Причем, если жители городов еще худо-бедно с водой, то люди, которые находятся в селах, уже почувствовали засуху: колодцы высохли, а центральный водопровод, обещанный властями после присоединения полуострова к России, до сих пор не построен.

Воду провели только в те населенные пункты, которые представляют интерес для богатых и влиятельных, как, например, в селе Колхозное, что недалеко от Севастополя.

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев, создатель фильма "Киборги", рассказал, почему президент РФ Владимир Путин не отпустит Крым.

"Он будет держаться до последнего за Крым. Если перефразировать сказку, это та игла кощеева. На оккупации Крыма у них было построено очень много: "возвращение в родную гавань", весь этот бред, который они несли", - уверяет режиссер. - "Он – не сумасшедший, он – очень прагматичный подонок, который будет идти ровно дотуда, докуда ему позволят идти", – считает Сеитаблаев.

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