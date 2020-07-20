Український режисер Ахтем Сєїтаблаєв, творець фільму "Кіборги", розповів, чому президент РФ Володимир Путін не відпустить Крим

Він висловив свою думку під час інтерв'ю виданню "Апостроф" у 2017 році, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

"Він буде триматися до останнього за Крим. Якщо перефразувати казку, це та голка кощеєва. На окупації Криму у них було побудовано дуже багато: "повернення в рідну гавань", весь цей бред, який вони несли", - запевняє режисер. - "Він – не божевільний, він – дуже прагматичний покидьок, який буде йти саме туди, куди йому дозволять йти".

Ахтем Сєїтаблаєв додав, що Росія веде загарбницьку політику щодо Криму ще з часів імператриці Катерини ІІ. Вже тоді були депортації кримських татар, які повторилися в 1944 році.

"Створювалися умови для життя, видавалися такі закони, через які неможливо було жити в Криму, не будучи завзятим "крымнашистом", скажімо так", - заявив він.

Режисер засудив росіян, які окупували українські землі, а також порадив їм навести порядок в своїй країні:

"Хай вони побудують свій туалет нормальний, хай почистять свої вулиці. Не треба лізти до нас. У вас величезна територія, багата країна, займайтеся нею. Чого ви лізете до нас? Ми самі розберемося, як нам жити".

Нагадаємо, Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.

Також Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

Крім того, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "найбільша зрада".