Що буде з Росією в найближчі роки?

Кожна спроба імперії зміцнити себе – крок в напрямку розпаду

Таку думку в 2018 році озвучив російський опозиціонер Костянтин Боровий, повідомляє Politeka.

Політик каже, що не належить до числа оптимістів, які вважають, що Росії загрожує період застою до 2042 року.

"Ми сьогодні знаходимося в середині великого історичного процесу розпаду останньої великої імперії – Радянської імперії. Щоб побачити цей процес, треба дивитися на нього в діапазоні 50–70 років. Частина цього часового діапазону в майбутньому. Розпад Радянської імперії почався в 1980–1985 роках. Два ознаки розпадається імперії проявилися саме в цей час – мілітаризм і експансіонізм, не підтверджені економічними і політичними ресурсами. Історія розпаду імперій багата багатьма прикладами: від імперії Олександра Великого, через Османську і Британської імперії і до Югославії. Але завжди це відбувається за однією і тією ж схемою. Але це предмет окремої статті", – пояснив свою точку зору Боровий.

Опозиціонер переконаний в тому, що будь-яка дія імперії, кожна її намагання зміцнити себе – це ще один крок у напрямку розпаду.

"Радянська імперія перебуває в активному процесі розпаду вже 35–45 років. Статистика, приклади інших розпадаються імперій відводять Росії в її нинішньому вигляді не більше 12 років. Момент дезінтеграції може початися в будь-який момент", – вважає Костянтин Боровий.

Прогнозуючи, як буде відбуватися розпад Росії, опозиціонер зазначив, що визначати цей процес буде сучасна пропагандистська кампанія, яку в Кремлі розглядають як інструмент стримування.

"Погроми магазинів і розвішані на стовпах спочатку супротивники, а потім прихильники режиму? Мільйонний мітинг, а у відповідь черговий "плачучий прем'єр": ми хотіли як краще? Марш коліноприклонних прихильників, який закінчиться розстрілом натовпу мріють про підвищення вірним силовиком, на всякий випадок?", – висловив можливі варіанти розвитку подій в Росії Костянтин Боровий.

Politeka писала, що жителі Криму розчаровані діями влади РФ: "Ми такої Росії не чекали і не хотіли".

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