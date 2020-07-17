Росія сама покине окупований Крим через нестерпні умови
Так у програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, передає Politeka.net.
За словами чиновника, зараз в РФ буяє "політичний угар", проте запал росіян неминуче охолоне. Поки більшість жителів Росії не здогадуються зв'язати погіршення життя в країні з окупацією Криму, але з часом цей зв'язок стане очевидною навіть простим обивателям.
Юрій Гримчак зазначив, що Радянський Союз в якийсь момент опинився у важкій ситуації - йому довелося вивести війська з Афганитана, через два роки військових відкликали також з Німеччини, Чехословаччини та Угорщини.
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"Тому що перебування там стало вже неможливим і з фінансової точки зору для Союзу, і це була вимога цих країн", - підкреслив екс-заступник міністра.
На його думку, Крим повернеться Україні ще швидше, ніж радянська влада виводила війська з згаданих країн. Кремлю придетя піти на такий крок через посилення антиросійських санкцій і потреб громадян, для яких буде важливіше новий гуманітарний вантаж, а не півострів.
"Потихеньку їх задушать. Нікуди вони не дінуться, і Крим тоді повернеться. А чи буде Путін чи не буде – це вже не принципово", – резюмував Юрій Гримчак.
Нагадаємо, Маломуж назвав умову повернення Криму Україні.
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