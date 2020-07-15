Відомий український письменник Василь Шкляр висловився про повернення Криму і Донбасу

За його словами, незважаючи на заяви політиків, Україна не зможе повернути Донбас і Крим. Він зазначив, що Донбас не варте життя військових, а Крим через рік не буде нашим, йому треба дати статус кримсько-татарської автономії.

Про це він сказав 2019 року в інтерв'ю Яніні Соколовій в програмі Рандеву на 5 каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Політики будуть вам брехати, що Крим завтра буде наш або через рік. Я вважаю, що не буде. Я не казав, що треба його віддати Росії, я говорив, що це земля кримських татар, у них іншої немає. І зараз до цієї думки схиляється більшість, навіть політики, що Криму треба дати статус кримсько-татарської автономії. А з Донбасом, коли кажу, що він не стоїть, я кажу про загибель тієї кількості військових, якщо б ми зараз пішли в наступ його відбирати. Куди повномасштабну війну вести проти такого ворога?" – сказав він.

За словами Шкляра, Україна повинна стати процвітаючою державою, і це дозволить їй у майбутньому повернути свої землі і навіть більше.

"Потрібно будувати таку нову Україну, що, коли настане геополітичний розлом в 21 столітті, якщо ми будемо сильними, привабливими, успішними, буде модерна і сучасна Україна, то до неї приєднаються всі споконвічні українські землі, можливо, навіть ті, про яких ми ще не мріємо", – вважає український фантаст.

Нагадаємо, що Шкляр спрогнозував, що станеться з Україною в разі приєднання до РФ.

Як повідомляла Politeka, письменник Шкляр закликав українців відмовитися від Криму і Донбасу.

Також Politeka писала, що Шкляр обурився небажання українців вивчати рідну мову.



