З 15 липня українці зможуть в'їхати в 30-кілометрову зону на території Угорщини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.

Однак, наші співгромадяни не зможуть затримуватися на території цієї країни довше доби, про це сказано у відповідному розпорядженні МЗС Угорщини.

"Згідно з розпорядженням Міністерства закордонних справ Угорщини, яке набирає чинності з 15 липня 2020 року, громадяни сусідніх країн, які належать до "червоної" та "жовтої" категорій, які зможуть в'їхати в 30-кілометрову зону на території Угорщини", – йдеться у повідомленні прес-служби.

Також стало відомо, що заїхавші в Угорщину українці не мають права покидати межі 30-кілометрової зони і повинні залишити країну протягом 24 годин.

Крім того, Угорщина пускає на свою територію українців, якщо вони проїжджають це держава транзитом, також дозволені вантажні перевезення.

В ОДА нагадали, що уряд Угорщини на минулі вихідні прийняв рішення про посилення правил перетину держкордону з 15 липня. Угорщина класифікує країни за трьома категоріями: червоної, жовтої і зеленої – в залежності від рівня епідемії китайського вірусу.

Politeka повідомляла, що в рамках боротьби з поширенням коронавіруса влади Угорщини вирішили посилити контроль на кордоні, залишивши карантинні заходи всередині країни на колишньому рівні.

За словами міністра угорської Кабміну Гергель Гуляш, починаючи з середи, 15 липня, Будапешт вводить систему градації країн у відповідності з епідеміологічною ситуацією в них. Країни умовно поділяються на "зелені", "жовті" та "червоні".

"Останній день": українці намагаються вирватися перед новим посиленням, кадри штурму.

Президент Угорщини висловив претензії Зеленському, термінове звернення: "Купа сміття..."

Бунт спалахнув на українському кордоні, люди перевертають машини: деталі і кадри конфлікту.