При въезде в Венгрию действуют новые правила

С 15 июля украинцы смогут въехать в 30-километровую зону на территории Венгрии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Однако, наши сограждане не смогут задерживаться на территории этой страны дольше суток, об этом сказано в соответствующем распоряжении МИД Венгрии.

"Согласно распоряжению Министерства иностранных дел Венгрии, которое вступает в силу 15 июля 2020 года, граждане соседних стран, принадлежащих к "красной" и "желтой" категориям, смогут въехать в 30-километровую зону на территории Венгрии", – сказано в сообщении пресс-службы.

Также стало известно, что въехавшие в Венгрию украинцы не имеют права покидать пределы 30-километровой зоны и должны покинуть страну в течение 24 часов.

Кроме того, Венгрия пускает на свою территорию украинцев, если они проезжают это государство транзитом, также позволены грузовые перевозки.

В ОГА напомнили, что правительство Венгрии на прошлые выходные приняло решение об ужесточении правил пересечения госграницы с 15 июля. Венгрия классифицирует страны по трем категориям: красной, желтой и зеленой – в зависимости от уровня эпидемии китайского вируса.

Politeka сообщала, что в рамках борьбы с распространением коронавируса власти Венгрии решили усилить контроль на границе, оставив карантинные мероприятия внутри страны на прежнем уровне.

По словам министра венгерского Кабмина Гергели Гуляш, начиная со среды, 15 июля, Будапешт вводит систему градации стран в соответствии с эпидемиологической ситуацией в них. Страны условно делятся на "зеленые", "желтые" и "красные".

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