На одному з курортів в Херсонській області виявили китайський вірус

Про це інформує Politeka, посилаючись на сюжет ТСН.

Стало відомо, що інфекцію виявили у селі Стрілкове 10 липня: захворів офіціант, тест е нього підтвердив наявність коронавіруса. Базу відпочинку оперативно закрили на карантин. На даний момент офіціант проходить курс лікування в інфекційній лікарні, захворювання проходить безсимптомно.

Повідомляється, що пансіонат закрили на карантин ще 10 липня, проте відпочиваючі почали роз'їжджатися лише через два дні, мотивуючи своє рішення тим, що відпочинок у них оплачено і добути на курорті необхідно до кінця.

Всім відпочиваючим в пансіонаті зробили тести, китайський вірус не виявили ні в кого.

"Нам зробили тести, вони негативні, ми не бачимо причини зриватися звідси", – заявила одна з відпочиваючих.

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Politeka повідомляла, що через загострення ситуації з коронавірусом влада Одеси ухвалила рішення про посилення карантинних заходів. Зокрема, введено заборону на роботу нічних клубів і ресторанів після 23.00. Однак розважальні заклади все одно продовжують працювати і заповнені відпочиваючими в темний час доби, про що свідчать фото, зроблені місцевими журналістами.

За інформацією ЗМІ, 14 липня близько опівночі заклади, які працювали до 23.00, вже закривалися, в той час як цілодобові заклади продовжували приймати відвідувачів.

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